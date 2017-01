Gambie: Lettre ouverte au président Jammeh - Good morning, Mister president !*

document

Ce titre de la chronique du même nom adressée au Président Yahya Jammeh, dans les colonnes du journal gambien The Point, a valu la vie au vétéran journaliste Deyda Hydara, tué le 16 décembre 2004 à Banjul. Aujourd'hui, je vais le lui emprunter, en lui rendant hommage par la même occasion, pour m'adresser au Colonel à la retraite, Sir Professor Dr Alhagie Yahya Abdul Aziz Junkung James Jammeh Babili Mansa, jeune lieutenant arrivé au pouvoir en Gambie le 22 juillet 1994.

Quand le vendredi 22 juillet 1994, tu a pris les rênes du pouvoir à Banjul sans effusion de sang, avec tes amis, les lieutenants Yankuba Touray, Sana Sabally, Edward Singateh et feu Sadibu Hydara, le monde entier avait applaudi. Vous aviez fait renaitre l'espoir, en tant que jeunes officiers, dont certains étaient fraichement rentrés du Libéria où ils avaient servi dans le bataillon de l'ECOMOG, réussissant à remettre un peu d'ordre dans un pays qui avait fini par s'accommoder à l'anarchie.

Mais cet espoir sera tué dans l'œuf cinq mois plus tard, au mois de décembre, quand les armes avaient cette fois-ci tonné à Bakau Baracks, tuant plusieurs dizaines de soldats et officiers, dont feu lieutenant Bassiru Barrow, accusés de fomenter un coup d'Etat contre vous, le président du Conseil provisoire de gouvernement des forces armées (AFPRC). C'était le début du cauchemar avec une série d'exactions, d'assassinats et de disparitions.

Le premier ministre des Finances de votre régime, feu Ousman Koro Ceesay, sera assassiné, dans des conditions atroces jusqu'ici non élucidées. Depuis lors, plusieurs autres personnalités civiles et militaires, dont des journalistes et des élèves seront tués, sans compter ceux qui sont portés disparus. Au total, selon plusieurs sources, plus de 200 prisonniers politiques ou militaires, dont plus de 47 sont condamnés à mort, croupissent dans les prisons gambiennes à Miles 2 et à Janjangbureh, sur une population d'un peu moins de 1,5 millions d'habitants.

Mister President ! Le monde entier, les Gambiens y compris, avait presque oublié tous ces forfaits dont votre régime est accusé, quand vous aviez appelé et félicité Mister Adama Barrow, nouveau président élu de Gambie. Le geste était trop élégant pour être vrai, de votre part, avec tout le passé qu'on connait de vous. D'un calme apparent, vous aviez fait usage d'humour en parlant à votre principal opposant à la présidentielle. Vous aviez félicité «Old Pa», selon vos propres termes, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez nés la même année, en 1965, année d'indépendance de votre pays.

Mister President ! Vous veniez par ce geste, sans trop le comprendre, libérer encore une fois votre peuple. Le monde entier avait applaudi, puis retenu son souffle, car conscient que vous aviez un agenda caché. Quelques jours plus tard, vous aviez matérialisé ces craintes en faisant une sortie télévisée pour contester les résultats des élections, en brandissant des menaces contre la communauté internationale. Ce qui n'était pas nécessaire. Ressaisissez-vous et rappelez-vous de Charles Taylor, d'Ansoumane Mané, de Saddam Hussein, de Kabila père, du Colonel Khadafi, etc.

Mister President ! De grâce, donnez-vous une fin paisible car vous en avez encore la possibilité. La clé de la situation est dans votre poche, puisque vous serez responsable de tout ce qui pourrait arriver. S'il est bien vrai, comme vous le dites, que vous aimez la Gambie, la côte souriante de l'Afrique, veuillez épargner ses fils d'une guerre inutile, d'un bain de sang. Et l'histoire retiendra à jamais votre engagement à épargner la vie des enfants, des femmes, des vieillards et des malades innocents de cette terre de paix.

Good Morning, Mister President! And Happy New Year 2017! (Bonjour Monsieur le Président! Et Bonne Année 2017!). Que le vent de la paix souffle en Gambie !

