Sénégal: Appui aux sénégalais de l'extérieur - 170 projets finances à hauteur de 850 millions

Le Fond d'appui a l'investissement des sénégalais de l'extérieur (FAISE), en partenariat avec Cofina, a procédé hier, vendredi 30 décembre, à la remise d'attestations de financements aux sénégalais de l'extérieur en présence du ministre Mankeur Ndiaye. Au total, 170 récipiendaires ont bénéficié des financements qui sont à la hauteur de 850 millions de franc CFA, soit 5 millions par personne.

170 projets ont été financés pour un montant de 850 millions FCFA. C'est le but de la cérémonie organisée hier, vendredi 30 décembre, par le Fond d'appui à l'investissement des sénégalais de l'extérieur (FAISE) au Grand théâtre. Les financements destinés aux sénégalais de l'extérieur vont leur permettre d'exécuter leurs projets dont la plupart portent globalement sur des activités comme l'agriculture, l'artisanat, l'élevage, les technologies de l'information et de la communication.

Selon M. Dione, représentant des récipiendaires, «cela contribue à la réinsertion des sénégalais de l'extérieur car c'est un dispositif extrêmement important pour le développement économique dans le cadre du PSE». Madame Nata Samb Mbacké, administratrice du FAISE, ne dit pas le contraire en affirmant que «ce financement des sénégalais ayant des projets localisés au Sénégal va permettre la création d'emplois, sources de développement». Cependant, madame Mbacké a manifesté son désarroi par rapport au petit nombre de femmes. Sur les 170 financements octroyés, seules 48 femmes sont concernées.

Estimant que ces financements constituent une solution durable à leurs problèmes d'entreprenariat, l'administratrice du FAISE a invité les récipiendaires à rembourser à la date prévue. Selon elle, «tout sénégalais financé aura six mois pour mettre en place son projet, avec l'accompagnement du FAISE et de la Cofina, avec un remboursement étalé sur 5 ans». Mme Mbacké n'a pas manqué de rappeler que ces fonds doivent être utilisés à bon escient et doivent surtout être remboursés.

FAIRE DE LA DIASPORA LA 15e REGION

Les sénégalais sont répartis un peu partout dans le monde et dans le contexte de la crise économique des pays occidentaux, le président de la République a pour souhait de faire de la diaspora la 15e région du Sénégal. «C'est une politique du président de la République de faire de la diaspora la 15e région pour prendre en compte les préoccupations de cette dernière. Aujourd'hui, il y a la crise qui sévit un peu partout, surtout dans les pays d'accueil. Et ceux qui ont des projets au Sénégal seront accompagnés par le FAISE», a révélé le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye. Les immigrés paient cher pour envoyer de l'argent à la mère patrie et ce sont des milliards qui s'envolent. Ce qui nécessite, dit-il, des études pertinentes pour essayer de voir comment amoindrir les coûts des transferts au Sénégal. Pour le représentant des immigrés à l'assemblée nationale, annonce-t-il, «le président est en train de voir si le nombre de députés sera augmenté ou non, mais de toutes les façons, la diaspora aura son représentant à l'assemblée et des études sont en train d'être menées».