La treizième édition du congrès ordinaire du village de Badiary a vécu sous de bons auspices.

Il constitue en effet un moment de retrouvailles des fils de ce terroir vivant partout dans le monde ; mais c'est aussi une tribune d'évaluation de l'évolution sociale et économique du village pour ensuite décliner les nouveaux chantiers. Cette année, les populations de Badiary appuyées par celles de bourgades environnantes ont porté le plaidoyer pour un soutien de l'Etat, en matière de constructions scolaires et surtout d'une piste de production pour désenclaver la zone et ouvrir les potentialités locales au reste des marchés.

Le village de Badiary dans le sud de Sédhiou, situé à moins d'une dizaine de kilomètres de la capitale chef-lieu de région, a célébré avec faste la 13e édition de son congrès biannuel ces trois derniers jours. Le thème portait sur l'Acte III de la décentralisation. Ce thème générique a été mis à profit pour apprécier l'évolution en cours dans le village et se projeter dans les chantiers nouveaux et immédiats dans le but d'améliorer le cadre de vie et valoriser les créneaux porteurs de revenus. « Cette année, nous avons choisi le thème de la décentralisation et plus spécifiquement sur l'Acte III de la décentralisation.

A ce sujet, nous avons mis l'accent sur le volet de l'éducation, domaine dans lequel nous n'avons pas attendu l'Etat. Depuis la création de l'école en 1972, nous n'avons jamais bénéficié de constructions en dur. En 1994, nous avons construit trois classes en dur puis un collège avec trois salles en 2011. Cependant, nous voulons que l'Etat nous vienne en appui pour améliorer les offres d'éducation dans notre village», a déclaré Ansoumane Massaly Sadio, le secrétaire général et trésorier de l'association des ressortissants de Badiary à Dakar et coordonnateur du congrès de Badiary.

Des aspirations au désenclavement, un impératif !

Dans un tout autre registre, les populations de Badiary et environs sollicitent la construction d'une piste de production non seulement pour désenclaver la zone mais permettre l'écoulement des produits de crue et créer de fait un créneau porteur de revenus. « Ce sont les populations des villages de Badiary, Tambanaba, Tambanading, Massaria, Maroncounda, Malifaraetc qui réclament de l'Etat la construction d'une piste de production pour faciliter la mobilité des personnes et des biens mais aussi permettre l'écoulement des produits de crue », a indiqué Ansoumane Massaly Sadio. Et de poursuivre : « dans la région de Sédhiou, les femmes de cette zone se sont le plus distinguées dans la vente de bananes, cela ne fait plus de doute. Elles sont tellement braves qu'elles font des dizaines de kilomètres par jour pour aller vendre leurs produits. Nous sommes convaincus qu'une fois cette piste construite, ce sera de la valeur ajoutée sur le potentiel disponible pour lutter contre la pauvreté ».

Yankhoba Sagna, le maire de Sindian et conseiller en planification au ministère de l'Education nationale, par ailleurs parrain de cette édition, s'est dit très satisfait de l'organisation et du dynamisme des populations de Badiary. « J'ai accepté volontiers de venir ici à Badiary pour plusieurs raisons. D'abord, avec Abdoulaye Sadio qui est un ami et fils de la localité. Etant acteur de l'éducation et acteur de la décentralisation, je trouve que c'est l'occasion de porter des critiques profondes sur les maux et sur le devenir de toute une contrée. L'éducation est une compétence transférée. Les constructions scolaires sont confiées au Budget consolidé d'investissement (BCI). Il y a un programme de partenariat public/privé qui vise l'éradication des abris provisoires », note-t-il.

A l'occasion, les populations de Badiary ont également organisé des jeux et autres activités de plein air ; une façon aussi de marquer cette période de fin d'année dans une ambiance récréative et utile.