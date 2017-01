Selon l'infirmier-chef de poste, la maternité va de fait contribuer à une nette amélioration de la santé de la reproduction et permettre une meilleure prise en charge des accouchées récentes de la contrée de Mbang Fadial. Nazirou Ndong, le chef de village de Fadial, a salué le don de l'ambulance. Pour lui, toute la population loue en son nom ce bijou contribuant à l'amélioration de la prise en charge des malades. Eugène Singuiame Sarr, le représentant de l'association, n'a pas manqué de saluer le concours d'un des fils du terroir, Wagane Faye. Ce dernier a en effet, depuis l'Espagne, joué les rôles de facilitateur pour l'acquisition et le convoiement de l'ambulance.

Selon Ibrahima Diouf, l'infirmier-chef de poste, la venue de l'ambulance médicalisée règle plus d'un problème. A l'en croire, c'est la fin du calvaire des malades transférés vers le centre de santé de Joal-Fadiouth par des charrettes ou des véhicules inadaptés. Pour lui, deux faits l'expliquent : l'amélioration de la voie routière avec le bitumage en cours d'une part et d'autre part l'ambulance. Pour la maternité, les équipements sont en voie d'installation et parmi ceux-ci on note une échographie.

La localité de Fadial, dans la commune de Nguéniène, a étrenné hier une ambulance et une maternité. L'ambulance a été obtenue grâce aux bons offices de l'organisation non gouvernementale Arapaz avec le concours de Sédar, une association de Fadial. Il s'agit là de la première ambulance du terroir.

