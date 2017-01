Tunisie: Centres d'affaires de la région du centre - Forum des entrepreneurs

«Le marché des affaires ou business market» en débat

«L'appui à la commercialisation» et «l'e-commerce : une solution de l'avenir» sont les deux thèmes principaux présentés lors de conférences-débats données par des experts en marketing au cours du forum des entrepreneurs ayant pour thème: «Le marché des affaires ou business market», organisé récemment par les 4 centres d'affaires du Centre (Monastir, Sousse, Kairouan et Mahdia) et qui s'est déroulé à Kairouan en présence d'une centaine de jeunes entrepreneurs , des institutions financières et des structures d'appui( Api, Apia, Ccic, Utica, pépinières d'entreprises... ).

Au terme de ce forum, le directeur du centre d'affaires de Sousse, Mourad Moujbany, nous a indiqué que ce forum a été une occasion pour débattre de deux thèmes principaux. Le premier a concerné l'appui à la commercialisation, et ce, par l'intégration des différentes étapes du processus de vente, à savoir : la planification de l'activité commerciale, la détection des tendances du marché local, l'analyse de la concurrence, l'établissement des objectifs de ventes spécifiques, la segmentation et le choix des groupes de clients cibles.

Le second a concerné l'e-commerce , considéré comme une opportunité pour développer le secteur commercial et diversifier les marchés . L'e-commerce, a-t-il poursuivi, comporte l'établissement d'une boutique de vente en ligne au sein des places de marchés virtuelles nationales et internationales. Actuellement, la Tunisie compte plus de 600 sites marchands dont 25% détenus par les hôtels, 19% par les agences de voyages et le reste par les entreprises dans divers secteurs ( artisanat, textile et habillement, transport aérien, terrestre et maritime, santé et bien-être... ). La boutique de vente en ligne doit présenter un design attractif, un processus d'achat simple et rapide et une grande variété de moyens de paiement.

En marge de ce forum, ont été organisés une exposition-vente des productions de 40 entreprises accompagnées par les centres d'affaires de la région du Centre, ainsi qu'un atelier de financement regroupant quelques institutions financières (BTS, BFPME... ) et des associations de microfinances.