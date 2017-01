Tunisie: Tirs au but - Jesse Jackson vers le Parc A

Le Club Africain est intéressé par le Kényan, Jesse Jackson, qui évolue à Zesco United. Ce dernier va débarquer à Tunis le 2 janvier pour négocier son passage au CA.

Bwalya au CA : ça se précise

Le Club Africain aura aussi à faire à une rude concurrence dans le dossier de l'attaquant zambien Walter Bwalya, mais il est passé à l'offensive selon des proches du bureau directeur clubiste. Le joueur de la formation zambienne de Nkana FC est également courtisé par le TP Mazembe, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, Zamalek et Al Ahly. Auteur de 24 buts cette saison en Zambie, Walter Bwalya sera cédé par son club à celui qui présentera la meilleure offre financière. Selon la presse zambienne, Nkana ne cédera pas son joueur à moins de 300 mille dollars.

L'Espanyol de Barcelone et Lille veulent Msakni

Msakni à nouveau sous les projecteurs de certains clubs européens. Le triplé inscrit par le lutin tunisien face à la sélection de la Catalogne a braqué encore une fois les projecteurs de certains clubs européens sur sa personne. La performance du joueur de Lekhwiya a été suivie hier, vendredi, face à la sélection basque. Youssef Msakni était avant son départ au Qatar sur les tablettes de l'Espanyol Barcelone et de Lille, mais il a préféré l'aspect financier à celui sportif.

Quatre joueurs quittent l'AS Gabès

L'AS Gabès a décidé de se séparer de quatre joueurs de l'équipe première durant la première moitié du mercato hivernal. Deux de ces joueurs ont rejoint le Stade Tunisien. Il s'agit de Issam Amdouni et de Wajdi Meddeb. Mortadha Baadach a été cédé à une formation en Ligue 2, l'AS Djerba. Par ailleurs, l'AS Gabès a décidé de prêter son joueur Aboubaker Camara à l'EO Sidi Bouzid. Les dirigeants de l'AS Gabès ont également reçu une proposition de la part du club saoudien d'Al Fath pour un prêt de six mois du défenseur algérien Ali Abdelaziz Guechi.

L'EST veut Slimane Kchok

Après le CA, c'est désormais l'Espérance qui a des vues sur l'international cabiste Slimane Kchok. En stage en Espagne avec la Tunisie, ce dernier devra choisir dès le retour de Catalogne. A noter que l'offre sensiblement supérieure de l'EST pourrait faire pencher la balance en sa faveur.

Landolsi et Jallabi à EGSG

Malek Landolsi (ex-ST) et Hamza Jallabi (ex-OB et OK) ont signé un an et demi en faveur d'El Gaouafel Sport de Gafsa.

Mednini prêté à l'ASK

L'Union Sportive de Ben Guerdane a prêté pour six mois Rafik Mednini à l'Avenir Sportif de Kasserine.

Kouki à l'UST

L'Union Sportive de Tataouine négocie avec le joueur de l'Olympique de Béja, Wajdi Kouki.

Faouzi Benzarti contacté par deux formations marocaines

La presse marocaine a évoqué ces dernières heures des contacts entre l'entraîneur tunisien Faouzi Benzarti et deux formations au Maroc. Il s'agit du Wydad Casablanca et de l'AS FAR. Après 14 journées au Botola, le Wydad est leader avec 30 points, alors que l'AS FAR occupe la 10e place du classement général avec 17 unités uniquement. Faouzi Benzarti, très apprécié au Maroc à la suite de son expérience à la tête du Raja Casablanca en 2013 et sa deuxième place à la Coupe du monde des clubs, est souvent cité pour prendre en main des formations marocaines. Il est à rappeler également que le technicien tunisien est également pressenti pour prendre en main l'Espérance Sportive de Tunis en cas de confirmation du départ de Ammar Souayeh.

Tijani Belaïd va rejoindre Driss Mhirsi

Après une première moitié de saison décevante au Club Sportif Sfaxien, le milieu de terrain Tijani Belaïd va changer d'air. Belaïd aurait en sa possession une proposition de la part du Red Star où évolue Mhirsi. Cette formation serait également intéressée par le défenseur tunisien de l'Etoile Sportive du Sahel, Bilel Mohsni.

Zarzis recrute un joueur du Stade Tunisien

Après les arrivées du gardien Hammouda Chatti et de l'attaquant Maher Gabsi en provenance de l'Etoile Sportive du Sahel, l'Espérance Sportive de Zarzis tient son troisième renfort. Il s'agit du joueur qui a porté le maillot du Stade Tunisien depuis le début de cette saison : Haythem Baghdadi. Il a signé un contrat de trois saisons et demie avec sa nouvelle équipe.

CSS : Fathi Dergaâ quitte le staff technique

Le Club Sportif Sfaxien a mis fin aux fonctions de Fathi Dergaâ au sein du staff technique de l'équipe première de football. Rappelons que l'ancien joueur avait rejoint le staff après le départ de Chiheb Ellili en octobre dernier. Il était avant cela le responsable de l'équipe juniors. La même source indique que Mahmoud Ben Salah et Houssem Ben Ali ont rejoint le groupe après avoir récupéré de leurs blessures.