Tunisie: La saignée se poursuit à Zarzis - Vidée de sa substance !

L'effectif de l'Espérance Sportive de Zarzis se réduit comme peau de chagrin.

Les difficultés matérielles avaient toujours empêché l'ESZ de renforcer son effectif à chaque mercato. Avec le bureau actuel, rien que des promesses pour calmer la grogne des supporters quand elle prend de l'ampleur. Aucun entraîneur parmi ceux qui ont pris la relève, après Skander Kasri, n'a été exigeant. Bien au contraire, l'ESZ n'a jamais hésité à libérer les bons éléments vers les grands clubs, moyennant des sommes d'argent assez modestes. Tout récemment, on se rappelle les Hnid, Ben Nasr, Bessan, Gomis, Ben Slimène, Ben Belgacem, Krir. D'autres contrats ont été résiliés. Messaâdi a signé un pré-contrat avec le CSS. Mohamed Ali Jouini, également.

Cela dit, on ne sait pas comment va se comporter l'ESZ pour sauver sa place en Ligue 1, la saison prochaine. L'effectif dont dispose Rached semble assez réduit, jusqu'à présent. Un transfert de l'ESS, sous forme de prêt : Maher Guebsi et le recrutement d'un gardien de but : Hamouda Chatty. Un ailier gauche, Haythem Baghdad, du ST. Et, pour combler le vide laissé par les partants, trois jeunes espoirs ont été promus avec les seniors. Il sagit de : Moez Ferik, Ghassen Melloug et Fethi Lahmar.

Vandalisme !

Les travaux d'entretien et d'engazonnement au complexe sportif de Zarzis se poursuivent. Mais, comme il n'y a pas de gardien de nuit sur les lieux, des inconnus sont entrés dans le site et ont saccagé les vestiaires, les installations, le matériel et les outils de travail de l'entrepreneur !