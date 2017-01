Tunisie: Théâtre - Une nouvelle aventure pour NetherWorld

La Tunisie est classée 87e, sur un total de 139 pays, selon «le classement des meilleurs et pires pays… Plus »

A travers cette pièce, interprétée par cinq jeunes acteurs : Amani Belaâj, Mouna Talmoudi, Mounir Laâmari, Yahia Feïdi, Néji Kanaouati, un débat prend place et une réelle tribune d'expression et d'échange commence à prendre forme, reflétant le changement sociopolitique que notre pays a vécu durant ces 5 dernières années.

En dépit de toute forme de résistance et d'opposition, ces êtres obscurs continuent à entraver toute lueur d'espoir et de beauté avec l'aide d'un système mafieux et des organisations criminelles... et arrivent à instaurer une réalité terrifiante !

Cette pièce, dont une représentation a eu lieu jeudi dernier au Rio, est une œuvre qui explore l'univers particulier du metteur en scène dont les contours se précisent depuis sa précédente «Al makina», un univers hanté par des êtres énigmatiques qui évoluent dans une ville mystérieuse. Walid Daghsni dessine des personnages qui se réveillent soudainement des déchets et se répartissent rapidement, pour détruire tout ce qui existe autour d'eux, pour contrôler et gouverner le monde au gré de leurs désirs...

Copyright © 2016 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.