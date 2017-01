Tunisie: Une passation inévitable à l'ESS - L'Etoile fait peau neuve !

Le départ de Faouzi Benzarti et l'avènement d'Hubert Velud augurent d'un nouveau cycle salutaire pour le champion en titre.

C'est dans l'air depuis quelques temps, l'Etoile avait inéluctablement besoin de changement, d'une nouvelle approche managériale sur le plan technique et humain de l'équipe ; afin de relancer une machine en proie à la saturation et en fin de cycle. Ceci est d'autant plus vrai qu'un sentiment de malaise et de crispation s'est installé chez toutes les parties prenantes de l'équipe, au point de donner lieu à un véritable «bal masqué» au quotidien orchestré par tous les intervenants, principalement entre un Faouzi Benzarti qui ne pouvait plus rien donner à l'équipe et des dirigeants qui attendaient le moment opportun pour le démettre de ses fonctions et calmer les ardeurs d'un public insatisfait. Pour revenir à l'avènement d'Hubert Velud aux commandes, on doit noter que les contacts entre les dirigeants étoilés et l'ex-coach du TPMazembé ne datent pas d'aujourd'hui, et un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties depuis quelques semaines. On attendait uniquement le moment opportun pour concrétiser l'affaire, même si le président du club Ridha Charfeddine avait plutôt un penchant pour Roger Lemerre.

Une séparation houleuse !

Contrairement au contenu du communiqué «officieux» du club sahélien, évoquant une séparation « à l'amiable », nous avons appris que ce divorce est unilatéral. Ce qui augure de rebondissements juridiques entre la direction du club sahélien et Faouzi Benzarti (ambiance !). Toujours dans le même registre, nous avons appris que le reste du staff technique, notamment Montasser Louhichi et Imed Ben Younès, serait aussi remercié. On parle de Kaïs Zouaghi ou Bilel Dziri pour seconder Hubert Velud à la tête de l'équipe.