Tunisie: Découverte d'une bactérie dans une eau minérale - L'Office du thermalisme explique

L'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie (Onth) a annoncé, hier, le retrait du marché des bouteilles d'eau minérale infectées par une bactérie du genre Pseudomonas et la fermeture de l'unité de production, à la suite de la découverte de cette bactérie dans une eau commercialisée par un point de vente à Jendouba. Cette bactérie, lorsqu'elle est du genre «méchant», pourrait se retrouver chez l'homme, et causer des surinfections, des plaies ou brûlures.

Des analyses d'échantillons d'eau minérale dans un point de vente dans la région ont révélé l'existence de cette bactérie, a reconnu l'Office, précisant que la bactérie n'existe pas dans la source d'eau, mais seulement dans les eaux embouteillées. L'unité de production, pourtant certifiée ISO 22000, a été fermée par précaution et pour des travaux d'assainissement et de stérilisation des équipements, «jusqu'à la publication des résultats définitifs des analyses, soit dans 12 jours», a indiqué l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie. En Tunisie, la consommation des eaux minérales conditionnées est estimée, en 2016, à 1 milliard et 600 millions de litres.