Tunisie: Match amical international / Pays Basque-Tunisie - 3-1: A bout de souffle !

Cueillie à froid, la Tunisie n'a pu rééditer la prestation fournie face aux Catalans. Le déficit d'endurance est notable sur l'ensemble du match.

Stade San Mames de Bilbao. Pays Basque-Tunisie : 3-1. Score acquis à la mi-temps. Buts de Illarramendi. 6'. Ferjani Sassi 16'. Aduriz 19' et Mikel Oyarzabal à la 43'. Match arbitré par l'Espagnol Vizcaíno Ricardo de Burgos Bengoetxea. Avertissement : Slimane Kchok.

Tunisie : Moez Ben Cherifia, Hamdi Nagguez (Slimane Kchok), Ghazi Abderrazzek, Syam Ben Youssef, Chamseddine Dhaouadi, Yassine Meriah, Ferjani Sassi, Hamza Lahmer, Saâd Bguir, Saber Khelifa, Taha Yassine Khenissi (Youssef Msakni)

Pays Basque 1ère mi-temps : : Iraizoz, Capa, Mikel González, Iñigo Martínez, Balenziaga; San José, Illarramendi; Xabi Prieto, Muniain, Oyarzabal, Aduriz.

2e mi-temps : Oier Olazabal; Zaldua, Bóveda, Etxeita, Berchiche; Iturraspe, Dani García; Susaeta, Toquero, Manu García; Sabin Merino

Face à une sélection basque dont les joueurs sont principalement issus de l'Athletic Bilbao et du Real Sociedad, la Tunisie devait tout d'abord confirmer son match référence disputé 48 heures plus tôt face à la Catalogne (3-3). Tout comme lors du premier, les deux équipes sont entrées dans le vif du sujet, sans round d'observation. A peine 6' de jeu, et voilà qu'Illarramendi ouvre la marque d'une frappe enroulée. L'ascendant des locaux se poursuit et Aduriz «touche du bois» alors que Ben Cherifia était battu. La Tunisie finit par trouver ses marques mais ni Lahmar, ni Khenissi ne trouveront la faille. Sur le côté, Hamdi Naguez anime son couloir, mais personne n'est à la réception de son centre en retrait.

La réaction tunisienne sera récompensée par un but de Ferjani Sassi à la 16' de jeu. Pas pour longtemps puisque Aduriz trompe Ben Cherifia à la 19'. Aduriz et Illarramendi mettent la pression sur la Tunisie et se relaient sur le front. A partir de la 37', la Tunisie sort de ses bases et se jette en avant. Sans véritable percées offensives toutefois. 43', Bguir cadre sa frappe. Sur le contre, Mikel Oyarzabal signe le troisième but des Basques. De retour des vestiaires, le technicien basque aligne un tout nouveau Onze et les Ibériques repartent de plus belle. 50', Garcia marque mais l'arbitre signale une position de hors-jeu. 67', Lahmar écrase sa frappe à l'entrée de la surface. 87', les Basques gèrent et la Tunisie s'essouffle. Le match est plié. Les locaux étaient trois classes au-dessus.