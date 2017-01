Tunisie: Lutte contre le terrorisme - Onze individus sous les verrous à La Manouba et à Monastir

Une cellule terroriste, formée de 9 personnes, classée dangereuse et en lien avec l'organisation terroriste «Ansar Echaria» a été démantelée par l'unité d'investigation et de recherche de la Garde nationale à La Manouba.

Les suspects impliqués sont âgés entre 28 et 34 ans, précise un communiqué publié, hier, par le ministère de l'Intérieur. Selon le communiqué, il a été procédé à la saisie d'un disque dur contenant des séquences vidéo montrant les membres de la cellule en train d'effectuer des entrainements de combat dans une montagne et des photos de terroristes tunisiens en lien avec les groupes terroristes dans les zones de tension. Le ministère indique également avoir trouvé des photos d'une réunion secrète entre les membres de la cellule et les terroristes Kamel Zarrouk et Slim El Kontri ainsi que des discours faisant l'apologie du terrorisme. Après consultation du ministère public, l'unité d'investigation et de recherche de la Garde nationale à La Manouba a ordonné de placer en garde à vue tous les membres de la cellule, d'ouvrir une information judiciaire pour appartenance à un groupe terroriste et de poursuivre les investigations.

D'autre part, les forces sécuritaires à Ksar Helal (gouvernorat de Monastir) ont arrêté mercredi une jeune femme (née en 1994) qui fait allégeance au groupe terroriste Daech, a indiqué une source sécuritaire à la correspondante de la TAP dans la région. L'élément suspect a été traduit devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a précisé la même source.

Les forces sécuritaires de Jammel ont effectué mercredi une descente dans une maison appartenant à une personne suspecte à Beni Hassen. Des quantités d'ammoniac et de nitrate de potassium ont été saisies, qui pourraient être utilisées dans la fabrication des explosifs, selon la même source.

A Monastir, un individu, qualifié de takfiriste par le ministère de l'Intérieur, a été appréhendé, suite à des informations parvenues au district de la sécurité de la région, sur son implication dans la diffusion de la pensée takfiriste en milieu scolaire et dans les cafés. Une descente a été effectuée dans le domicile du suspect et des documents takfiristes ont été trouvés dans son ordinateur portable, a indiqué le ministère dans un communiqué publié hier. Selon la même source, l'individu a avoué avoir assisté à des réunions prônant la pensée takfiriste dans un café à Sahline (Monastir).

Sur instruction du ministère public, l'individu a été placé en garde à vue.