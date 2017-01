Tunisie: Classement du magazine américain Forbes - La Tunisie au 87e rang

La révolution de janvier 2011 a entraîné une chute brutale de l'économie tunisienne, le tourisme et l'investissement ayant fortement baissé», lit-on également dans le magazine. « En 2015, les attaques terroristes successives contre le secteur du tourisme et les grèves des travailleurs dans le secteur du phosphate, qui représentent ensemble près de 15% du PIB, ralentissent la croissance du PIB à moins de 1%». Il est à noter que la Tunisie est classée 2e à l'échelle maghrébine derrière le Maroc, qui se positionne à la 51e place. Elle devance la Mauritanie (125e) et l'Algérie (131e).

«L'économie tunisienne, citée depuis longtemps comme une réussite en Afrique et au Moyen-Orient, fait face à toute une série de défis à la suite de la révolution du printemps arabe en 2011», a précisé le magazine, rappelant que la Tunisie s'est lancée, durant les dernières décennies, «dans une stratégie fructueuse axée sur le renforcement des exportations, des investissements étrangers et du tourisme, qui sont devenus au cœur de l'économie du pays».

