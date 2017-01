Ile Maurice: Dans le Sud - le Nouvel An sans leurs fils

Chez les Perne, à la rue Pitot, à Souillac, la tristesse et l'incompréhension règnent en maîtres. Et aujourd'hui, Patrick Perne n'a qu'un souhait: «Que la main de Dieu apporte le soutien à mon fils là où il est... »

Stéphane Perne est porté manquant depuis le 30 août au poste de police de Souillac. Il aurait indiqué à son père qu'il se rendait à la boutique. Ashvin Kumar Nunkoo, lui, n'a plus donné signe de vie à ses proches depuis le samedi 23 juillet. Il était parti courir seul dans les champs de canne, à Rivière-Dragon. Des questions fusent et viennent alimenter la tension chez ces deux familles. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés?

Ils ont quitté leur domicile sans laisser de traces ni de nouvelles à leurs parents. Eux, ce sont deux jeunes, Stéphane Perne et Kumar Nunkoo, âgés de 23 et 30 ans respectivement.

