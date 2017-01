Ile Maurice: Ils volent des chiens pour... les offrir en cadeau

Chiens de race, cockatiels, perruches... Ce sont là quelques-uns des animaux en vente libre sur Facebook. Des animaux très prisés, particulièrement en cette période de fêtes. Le hic, c'est que la plupart des vendeurs ne détiennent pas un permis d'élevage. Et bien qu'il existe une loi sur la protection des animaux, les vendeurs font fi des réglementations et les ventes sont réalisées sans aucun contrôle.

Fabrice David, qui n'habite qu'à quelques pas des Padiachy, a, lui, perdu la prunelle de ses yeux, Vénus, âgé de neuf ans. «C'est un membre de la famille qui nous a été enlevé.» Il indique que c'est un moment difficile pour sa mère et qu'il a dû rentrer de France en urgence pour la réconforter. Il a porté plainte au poste de police de Stanley, à Rose-Hill. D'ajouter qu'il a même fait placarder des affiches dans divers endroits du Nord, où il a entendu dire que le plus grand nombre de vols de chiens de race a été comptabilisé. Désespéré, il affirme qu'il s'engage à ne pas poursuivre «le voleur».

Deven Padiachy et Fabrice David, des habitants de Roches-Brunes, ont été victimes de ces vols survenus les 11 et 15 décembre respectivement. Leurs chiens sont des bergers allemands.

Sameer Golam, président du groupe Second Chance Animals Rescue, qui milite pour les droits des animaux, explique «qu'effectivement, nous avons noté en ce moment des vols de chiens dans plusieurs endroits. Les chiens de race sont les plus ciblés». Les membres du groupe reçoivent plusieurs appels par jour à ce sujet. «Nou éna sa sistem pus élektronik-la mé li pa éfikas ek pa servi sa partou», soutient-il.

La police veille au grain. Surtout après une série de vols de chiens de race survenus dans différentes régions du pays. Ses soupçons: que ces chiens sont par la suite vendus pour être offerts en cadeau durant cette période de fêtes. «Les personnes cherchent des chiens pour offrir en cadeau et ne vérifient pas vraiment l'identité du vendeur et la provenance de l'animal», expliquent des sources policières.

