Congo-Brazzaville: 2016 - Une année passionnante et très éprouvante (suite)

24 mai : Anne-Marie Nzié, la «Voix d'or du Cameroun», s'éteint

La populaire chanteuse camerounaise Anne-Marie Nzié, surnommée « la voix d'or du Cameroun », était considérée comme la doyenne de la musique camerounaise, totalisant plus de 60 ans de carrière. Elle avait été surnommée « la voix d'or du Cameroun », une mention d'ailleurs inscrite sur une voiture qui lui avait été offerte par les autorités camerounaises.

Anne-Marie Nzié n'était pas la « voix d'or » mais « la voix de diamant », avait réagi le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango. Ajoutant, « elle était unique. Elle a survécu à plein de choses en gardant sa voix jusqu'à la fin. C'était la gardienne du temple ».

Elle avait interprété plusieurs chansons à succès, dont « Liberté », sortie en 1984.

3 juin : Décès de la légende de la boxe Muhammad Ali

Mort à 74 ans, Muhammad Ali, de son vrai nom Cassius Clay, était le boxeur le plus emblématique de l'histoire. Atteint de la maladie de Parkinson, l'ex-champion du monde des poids lourds est mort d'une insuffisance respiratoire. Il restera, pour l'éternité, une belle et grande gueule qui n'hésitait pas à martyriser, avec sa verve ou ses poings, ses adversaires qui lui avaient manqué de respect. Celui que l'on surnommait "The Greatest" (Le plus grand) avait choqué les Etats-Unis en 1967 en refusant de faire son service militaire et de partir faire la guerre du Vietnam, en raison de ses convictions religieuses. Il avait été emprisonné, déchu de ses titres et interdit de boxer pendant trois ans et demi, avant de redevenir champion du monde en 1974, réunifiant les titres WBA et WBC lors de sa victoire par KO (8e round) sur George Foreman lors du « combat dans la jungle » à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre.

21 juin : Rosalie Matondo élevée au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais.

C'est le grand-Chancelier des ordres nationaux, le colonel Norbert Okiokoutina, qui a rendu public le décret élevant l'heureuse récipiendaire avant de lui remettre sa distinction pour avoir œuvré dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion des écosystèmes.

« Je suis sensible à l'honneur qui m'est fait. Cette distinction est pour moi et tous mes collaborateurs qui ont été honorés aujourd'hui, une précieuse récompense et un encouragement à redoubler d'efforts », a précisé Rosalie Matondo.

23 juillet-Koffi Olomidé agresse une de ses danseuses

La diffusion sur Internet d'une vidéo montrant le chanteur de 59 ans asséné un coup de pied au niveau du ventre de sa danseuse, a largement été reprise et commentée sur les réseaux sociaux au Kenya. Très vite, la Commission nationale sur le genre et l'égalité publie un communiqué appelant l'Inspecteur général de la police kényane à ouvrir immédiatement une enquête. S'en est suivie, l'expulsion du chanteur congolais, faisant subir à sa carrière un contrecoup.