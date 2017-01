Tunisie: «Désert Extra» du 09 au 11 janvier 2017 - Célébrer Tataouine et ses alentours

Une série d'activités, organisée par l'Association du développement et de la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine à Kalaâ Acharguia, a pour objectif de valoriser le riche patrimoine historique et la diversité géographique de la région et de promouvoir sa vocation touristique.

«Désert Extra» sera l'événement culturel, touristique et sportif phare du début de l'année dans le gouvernorat de Tataouine, au sud du pays, qui sera organisé du 09 au 11 janvier 2017, à Douiret, afin de valoriser le riche patrimoine historique et la diversité géographique de la région et de promouvoir sa vocation touristique.

Cette manifestation, organisée par l'Association du développement et de la sauvegarde de l'environnement et du patrimoine à Kalaâ Acharguia, verra l'organisation d'une série d'activités à vocation économique et sociale pour la région afin de promouvoir l'image de Tatatouine en tant que destination culturelle et touristique.

Les organisateurs visent notamment à faire connaître les monuments historiques et archéologies de la région, témoins des civilisations qui se sont succédé sur la ville, tels que les troglodytes, les mausolées et les roches gravées de dessins qui remontent à la préhistoire.

Tataouine regorge aussi de «ksour», comme ceux de Douiret et Guermassa et amazighs datant de l'époque punique, ainsi que les remparts romains, à l'instar de celui de Tlalet et Fatnassa, sans compter les barrages, puits et bassins, monuments historiques encore visibles dans toute la région.

La manifestation «Désert Extra» sera inaugurée par un concert folklorique intitulé «La poésie et le batteur» et un spectacle pour enfants. La seconde journée sera marquée par un marathon sur 42 kilomètres dans les parcours montagneux en passant par Bir Thlatheen, Jerjer, Ras El-Ouadi et Douiret, suivi d'un déjeuner traditionnel dans la ville de Remada.

Il y aura également une foire des produits de l'artisanat, notamment la nourriture et les habits traditionnels de la région, tels que le margoum, la kachabia, le bornous et l'abaya.

Afin d'explorer la gamme de sources naturelles et encourager les investissements, une visite sera organisée dans la région d'Aïn Charchara dans la délégation de Semar. Un camp sous la musique jazz est prévu le jour même au palais de Douiret.

Au programme de «Désert Extra» également une visite dans les villages montagneux de Tataouine et un hommage à un groupe de représentants des forces de Sécurité intérieure et de la Défense nationale.