Tunisie: Contrôle économique - Près de 100 infractions à Bizerte et Béja

Une campagne de contrôle économique avec la participation de 13 brigades de contrôle du Grand Tunis et l'appui de forces sécuritaires a été organisée, jeudi, dans les différentes délégations du gouvernorat de Bizerte, notamment dans les locaux de commerce et les unités de production et de stockage de pâtisseries, a indiqué Mohamed Jaber Hariz, directeur régional du commerce. Quelque 61 infractions économiques ont été relevées, 135 pièces de pâtisseries et 55 kg de préparations alimentaires ont été saisis, a précisé la même source.

La campagne a pour objectif de protéger le consommateur des pratiques anticoncurrentielles et garantir le respect des normes d'hygiène, a-t-il souligné. A Béja, les brigades de contrôle économique ont relevé, cette semaine, près de 33 infractions dans des restaurants, boulangeries et commerces de vente de pâtisseries, a indiqué le directeur régional du commerce, Kaïs Yazidi. Parmi ces infractions, 21 ont été enregistrées dans des restaurants et 12 dans des pâtisseries, a-t-il ajouté à la correspondante de la TAP.

Ont été saisis également, lors de ces campagnes d'inspection, 600 litres de l'huile végétale subventionnée ainsi que 3.540 boîtes de thon en conserve et 50 kg de viandes impropres à la consommation, a-t-il dit. A l'issue de ces visites inopinées, il a été décidé de fermer une boulangerie et de dresser des procès-verbaux d'infraction à l'encontre de propriétaires de cinq restaurants pour non-conformité aux normes d'hygiène, a affirmé la même source.