Tunisie: Sur quel marché doit se positionner le CA ? - Un ancrage africain

Le club de Bab Jedid amarre à l'Afrique

L'exécutif clubiste s'est fixé comme objectif de retrouver un équilibre budgétaire à l'horizon de la nouvelle année. Sauf que la cure d'austérité ne sera pas doublée d'une politique de cessions. Bien au contraire, le CA entend se donner les moyens de jouer les premiers rôles en championnat tout en abordant l'aventure continentale dans les meilleures dispositions. Car il faut l'avouer, un club de la trempe de celui de Bab Jedid ne peut se permettre d'abaisser l'actif des joueurs. Mais de juste réduire la masse salariale. Volet mercato, plusieurs pistes sont étudiées. On lorgne ainsi sur l'Afrique : un Ghanéen, un Zambien (Walter Bwalya, fils de Kalusha Bwalya), un Camerounais (Justin Fontaine) et même un Kenyan (Jesse Jackson) sont actuellement en pourparlers avec le CA. Si deux parmi ces pistes devaient aboutir, l'Algérien Belkhiter pourrait en payer les frais, alors que Jacques Besson a déjà mis le cap sur La Marsa. Enfin, volet emplettes locales, le Gabésien Ahmed Hosni et les deux banlieusards du Sud, Mohamed Amine Meskini et Maher Seghaier sont dans les petits papiers des recruteurs clubistes. Rappelons que chapitre attaquant, Seïf Jaziri s'est envolé vers Antalyaspor où son agent Ali Zitouni désire le placer.

La valeur vénale en question

Cependant, si pour certains les négociations sont bien avancées, elles ne sont pas pour autant sûres d'aboutir. Exemple: le Cabiste Slimane Kchok, tout proche du Parc A ces derniers jours, pourrait faire volte-face et débarquer au Parc B (surenchère oblige). Bref, le CA apure son groupe actuellement, sans pour autant entamer son potentiel général. Une remarque s'impose toutefois. Il est rare de voir un joueur clubiste surcoté sur le matché des transferts. Explication: le CA peine souvent à tirer une plus-value sur ces recrutements. Amortir un joueur, c'est le but recherché. Voire sa valeur vénale augmenter à terme. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a cependant des exceptions. Des éléments, tels que Srarfi, Kader Oueslati et Brahim Chenihi, se sont bonifiés cette année. S'ils décident de quitter (après reconduction pour le duo Oueslati-Srafi), il rapporteront un joli pactole pour le CA. Ce faisant, et outre la valeur marchande conséquente de certains, l'on attend aussi à l'éclosion définitive et espérée des jeunes issus du centre de formation. Certains ont déjà été prêtés, à l'instar de Seïf Lahouel, Ayachi et Mhaïssi. D'autres, tels que Zemzemi doivent forcément s'imposer ou être cédé à titre de prêt. Eh oui ! Le CA est un club qui se mérite !