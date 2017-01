Maroc: SM le Roi reçoit plusieurs messages de voeux de Chefs d'Etat et de gouvernement des pays frères et amis à l'occasion du nouvel an

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu plusieurs messages et cartes de vœux émanant de Chefs d'Etat et de gouvernement des pays frères et amis, à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2017.

Dans ces messages, les dirigeants de ces pays expriment leurs vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi, et souhaitent au peuple marocain, sous la conduite éclairée du Souverain, davantage de progrès et de prospérité.

Il s'agit notamment de Chefs d'Etat :

S.A. Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, Président des Emirats Arabes Unies ;

S.A. Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir du Koweït ;

S.M. Philippe, Roi des Belges et SM la Reine Mathilde ;

S.E.M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie ;

S.E.M. XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine ;

LL.EE. M. Jaochim Gauck et Mme Angela Merkel, respectivement, Président et Chancelière de la République fédérale d'Allemagne ;

S.E.M. Sergio Mattarella, Président de la République italienne ;

S.E.M. Enrique Pena Nieto, Président des Etats-Unis mexicains ;

S.E. El Hadji Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger ;

S.E.M. Borut Pahor, Président de la République de Slovénie ;

S.E.Mme Kolinda Grabar-Kitarovic, Présidente de la République de Croatie ;

S.E.M. Janos Ader, Président de la République de Hongrie ;

S.E.M. Prokopios Pavlopoulos, Président de la République hellénique.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a également reçu des messages similaires émanant de (Hautes personnalités) :

S.A. Cheikh Mohamad Ben Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi ;

S.A. Cheikh Mohamed Ben Rashed Al-Maktoum, Vice-Président des Emirats Arabes Unis, Emir de Dubaï ;

S.E.M. Mariano Rajoy, Chef du gouvernement espagnol ;

S.E.Mme Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds monétaire international ;

S.E.M. Taieb Baccouche, Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe.