Egypte: Crash d'EgyptAir - Les dépouilles des dernières victimes rendues à leurs familles

Les corps et les restes de l'avion ont été retrouvés à plus de trois mille mètres de fond. Les boîtes noires ont révélé qu'un incendie avait éclaté dans le cockpit de l'Airbus A320 et que les pilotes avaient vainement tenté de l'éteindre avant de perdre le contrôle.

Outre les Français, l'avion avait à son bord deux Irakiens, deux Canadiens et un ressortissant provenant d'Algérie, de Belgique, du Tchad, de Grande-Bretagne, du Portugal, d'Arabie saoudite et du Soudan.

Quarante Égyptiens et 15 Français se trouvaient à bord du vol MS 804 en provenance de Paris-Charles de Gaule. L'avion s'était abîmé en mer entre la Crète et l'Égypte le 19 mai dernier, faisant 66 victimes.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.