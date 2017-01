Sénégal: L'allusion de Tanor DIENG à Khalifa SALL - «Le poisson qui sort de l'eau signe son arrêt de mort»

C'est l'avis d'Ousmane Tanor DIENG qui soutient que «chaque jour elle fait état de quelque chose ». «Nous on attend quelqu'un vient aux instances et nous dire, je suis candidat, voilà ce que je veux faire, en ce moment-là on prendra les dispositions appropriées. Les déclarations qui sont prêtées aux uns et aux autres à travers les médias, bon on s'en méfie un peu», lance le Secrétaire général du Parti socialiste (PS) qui tout de même sur une métaphore a tenu à avertir le maire de Dakar sans le nommer. «Le parti, c'est l'eau, les militants sont des poissons, tant qu'ils sont dans l'eau, ils vivent, mais s'ils sortent, ils signent leur arrêt de mort», souligne le patron des Verts qui s'exprimait à Nguéniène, lors d'une cérémonie de remise de fournitures aux élèves de sa commune.

Copyright © 2016 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.