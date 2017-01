Maroc: SM le Roi adresse des messages de vœux aux chefs d'Etat et de gouvernement des pays frères et amis à l'occasion du nouvel an

Rabat — A l'occasion de l'avènement du nouvel an 2017, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé des messages de vœux aux chefs d'Etat et de gouvernement des pays frères et amis, qui célèbrent cette occasion.

Dans ces messages, Sa Majesté le Roi exprime Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur aux dirigeants de ces pays, et souhaite à leurs peuples davantage de progrès et de prospérité.

Sa Majesté le Roi souligne également qu'"en accueillant cette année nouvelle, un grand espoir nous anime de voir s'affirmer les idéaux humains et se consolider entre les peuples les liens d'entente et de concorde, dans la paix, la sécurité et la stabilité".

"Nous avons aussi bon espoir, ajoute le Message Royal, de voir tournées les pages de violence, de conflits et de crises qui ont ponctué l'année que nous quittons et impacté la situation politique, économique, sociale et environnementale de nombreux pays. Nous espérons donc aller de l'avant pour relever les multiples défis inhérents, en particulier, au développement humain et durable, et à la lutte contre toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme, afin d'assurer à nos peuples le progrès et le bien-être que nous appelons de nos vœux".