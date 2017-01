Congo-Kinshasa: Toujours pas d'accord à Kinshasa, les discussions se poursuivent

On a vu Aubin Minaku, le chef de la majorité, président de l'Assemblée nationale, entrer en trombe à la mi-journée dans la salle des discussions. Les diplomates, eux, sont partis. On les rappellera s'il y a signature.

Il y a également un blocage autour d'une demande de la majorité, à savoir que soit inscrit dans le texte d'accord un article de la Constitution (l'article 5) qui parle de la souveraineté nationale, du référendum et des droits des Congolais à être élus et à élire. Le Rassemblement y voit la menace d'un référendum pour changer la Constitution et permettre un troisième mandat pour le président Kabila.

Que sait-on sait de ces blocages ? Il y a d'abord un problème de formulation au niveau de l'attribution de la primature. On sait que le Premier ministre doit en principe être issu du Rassemblement de l'opposition. Mais le Rassemblement estime que la formulation est trop vague. Il aimerait pouvoir être maître de cette nomination, et craint que le président Kabila ne nomme, comme le dit une source de l'UDPS, une « brebis égarée » du Rassemblement.

Depuis vendredi, elles brandissent des panneaux stipulant : « Pas d'accord, pas de sortie ». Elles ont donc décidé de mettre en œuvre leurs menaces. Certes, les policiers sont là et permettent le passage des véhicules, mais on voit bien qu'au Centre interdiocésain, il y a beaucoup de nervosité compte tenu des nouveaux blocages.

