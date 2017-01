Congo-Kinshasa: Accord politique du centre interdiocésain - « Crédible et porteur d'espoir », selon Félix Tshisekedi

La Majorité présidentielle et l'opposition congolaises sont parvenues samedi 31 décembre 2016… Plus »

Il regrette cependant l'absence de certains membres de l'opposition signataires de l'accord du 18 octobre et une partie de l'opposition non signataire.

« Nous sommes heureux de l'aboutissement heureux de ces discussions entre signataires et non signataires de l'accord du 18 octobre », a affirmé Lambert Mende.

Un accord politique a été signé le 31 décembre entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et ceux de l'opposition qui n'y ont pas participé. Ce compromis prévoit notamment l'organisation de l'élection présidentielle, des législatives nationales et provinciales d'ici « fin 2017 ».

« Nous demandons au peuple congolais d'accompagner et de surveiller les acteurs et d'exiger le respect strict de cet accord », a-t-il interpellé.

Dans une déclaration faite à Radio Okapi, Félix Tshisekedi invite le peuple congolais à « accompagner et surveiller » cet accord politique intitulé « Compromis politique global et inclusif du Centre Interdiocésain ».

L'accord politique signé samedi 31 décembre au centre interdiocésain est un accord « crédible, réaliste et porteur d'espoir d'un monde meilleur pour la RDC », a affirmé Félix Tshisekedi, chef de la délégation du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

