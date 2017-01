Congo-Kinshasa: Fin des poursuites judiciaires contre Mbusa Nyamuisi, Roger Lumbala, Anzuluni et Moni Della

La Majorité présidentielle et l'opposition congolaises sont parvenues samedi 31 décembre 2016… Plus »

« La CENCO a accepté de poursuivre les bons offices afin d'obtenir rapidement leurs traitements et la solution satisfaisante », a indiqué Me Georges Kapiamba.

Ces personnalités sont libres de leur mouvement en RDC dès la semaine prochaine, a déclaré Me Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) et membre de la commission des hauts magistrats chargée d'examiner les cas emblématiques des prisonniers politiques dans le cadre de la décrispation politique.

Quatre prisonniers dits politiques parmi les sept cas emblématiques soumis à la commission décrispation politique du dialogue national inclusif ne seront plus poursuivis par la justice congolaise. C'est le résultat du compromis politique global et inclusif du Centre interdiocésain signé samedi 31 décembre sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO).

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.