Congo-Kinshasa: Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à la paix

Le secrétaire général de l'ONU indique qu'il n'y a « aucun gagnant » dans ces guerres. « Tout le monde est perdant. Des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération », note-t-il.

« Des femmes, des enfants, des hommes sont tués ou blessés, forcés à l'exil, dépossédés et démunis. Même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible », déplore Antonio Guteress.

« Tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine-la dignité et l'espoir, le progrès et la prospérité-dépend de la paix. Mais la paix dépend de nous », déclare le secrétaire général de l'ONU.

Antonio Guteress recommande la solidarité et la compassion dans la vie quotidienne, le dialogue et le respect quelles que soient les clivages politiques.

