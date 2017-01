Niger: Le pays va «accélérer» les procédures de présumés combattants de Boko Haram

« Par ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui se sont laissés entraîner dans la voie de l'égarement, par Boko Haram et par les autres organisations terroristes, à se ressaisir et à déposer les armes.

Selon le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, alors en fin de tournée de travail dans la région du lac Tchad, une mission composée de magistrats, du procureur de la République et de chefs des services antiterroristes se rendra à Diffa et mènera des enquêtes dans les villages où ces personnes ont été arrêtées pour accélérer les procédures judiciaires.

Le Niger va « accélérer » les procédures judiciaires à l'encontre d'un millier de présumés combattants de Boko Haram incarcérés depuis plus d'un an dans le pays, a assuré vendredi 30 décembre le ministre nigérien de l'Intérieur, Bazoum Mohamed. Il avait par ailleurs annoncé la reddition d'une trentaine de ressortissants nigériens combattant aux côtés des islamistes nigérians.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.