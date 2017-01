Congo-Kinshasa: Gestion de la Transition - Majorité et Opposition signent l'accord final

Pour Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC, la crainte est de voir les signataires de l'Accord être juges et partis pendant la transition. « Nous craignons qu'ils se complaisent à rester au pouvoir et de ne pas se préoccuper de l'alternance politique. Il faut encore que M.Kabila puisse se conformer à l'engagement de cet Accord ».

Du côté Majorité, Ramazani Shadari, nouveau vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur estime que l'Accord n'a pas été inclusif. « Il nous semble qu'il n'a pas été inclusif du fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas signé l'Accord. Ils ont commencé avec les travaux mais vers la fin, ils ne sont pas satisfaits. Je cite ici le MLC qui est un grand parti politique dans ce pays qui a plus de 20 députés. Nous demandons que dans les jours proches, que des personnalités peut-être de la Cenco ou dans d'autres composantes fournissent des efforts importants pour ramener nos frères et sœurs à signer cet Accord. C'est pour cette raison que nous, la Majorité, avons signé cet Accord avec réserve », a-t-il justifié.

En réaction, Félix Tshisekedi qui a conduit la délégation du Rassemblement dans ces discussions s'est exprimé en ces termes : « C'est le peuple qui gagne. On est satisfait à 80%, on ne peut jamais l'être à 100% mais je crois qu'on a l'essentiel ».

Pour rappel, le MLC de Jean Pierre Bemba et le Front pour le respect de la Constitution n'ont pas signé l'Accord. Ils l'ont boycotté, car le jugeant « boutiqué d'avance » entre le pouvoir et le Rassemblement.

A la différence l'Accord de la cité de l'Union africaine signé le 18 octobre, le compromis supervisé par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) interdit formellement toute révision de la Constitution pendant la période pré-électorale et électorale. Il n'y aura pas non plus de referendum sur cette question. L'accord est, ainsi, clair avec le chef de l'État. Il a terminé ses deux mandats et ne peut pas se présenter pour un troisième.

Les signataires de deux parties, entre autres : Alexis Thambwe Mwamba, Adolphe Lumanu, Lambert Mende, Ramazani Shadari, Vital Kamerhe, Michel Bongongo, Félix Tshisekedi, Christophe Lutundula, Gilbert Kankonde, Jean Marc Kabund et Valentin Mubake, conviennent sur le partage du pouvoir. Ce qui implique la cogestion de la transition. Joseph Kabila garde ainsi son poste de chef de l'État et le Rassemblement dirigera le gouvernement d'union nationale jusqu'aux élections fixées à la fin 2017.

C'est dans la douleur que les discussions entre les camps des signataires et des non-signataires de l'Accord du 18 octobre 2016 ont abouti. Majorité et Opposition s'accordent finalement pour une transition. Mais en laissant chacun des plumes.

