Congo-Brazzaville: Sportif de l'année 2016 - Franck Elemba écrase la concurrence.

Quatrième au concours du lancer de poids des Jeux olympiques, Franck Elemba est sans contestation le sportif congolais de l'année 2016, marquée par les échecs des Diables rouges football.

Désigné athlète africain de l'année 2015 et des Jeux africains de Brazzaville, le Congolais Franck Elemba a encore repoussé ses limites en 2016 : le lanceur de poids de 26 ans a réalisé la meilleure performance africaine de l'histoire de son sport aux JO : avec 21, 20m, il établit son nouveau record personnel, et celui du Congo, et termine 4e à seize centimètres du Néo-Zélandais Walsh. Si la performance est immense, elle ne peut totalement effacer sa déception, car après les quatre premiers lancers, Elemba était 3e du classement.

Mais l'année 2016 a aussi été rythmée, pour Elemba, par de nombreux podiums et titres. La moisson a débuté en Allemagne, par une médaille de bronze au Meeting de Karlsruhe : Elemba y bat son record personnel avec 20m53 et se qualifie pour les JO (l'accessit par les Jeux africains n'ayant pas été validé par le CIO) et les Mondiaux en salle de Portland. S'il rate son tournoi (17e en 19m34), il clôt sa saison indoor par un titre de champion de France en mars.

De retour en plein air, il remporte les championnats de France Interclub, puis conserve son titre de champion de France Elites (20m60 à Angers en juin). En meetings, il collectionne les médailles (Dakar, Forbach, Rabat, où il est sacré champion du Maroc, Berlin... ).

Fin juin, il monte sur la deuxième marche du podium lors des Championnats d'Afrique de Durban (19m89) et prend part, en fin d'année, au Meeting de Zurich (5e avec 20m75) de la Ligue de Diamants, le circuit réservé aux tous meilleurs athlètes mondiaux.

De bon augure pour l'année 2017 du natif de Brazzaville, qui a trop souvent couru après les soutiens financiers en 2016 et y a parfois perdu influx et compétitivité. Car l'ambitieux Congolais visera encore haut en 2017 avec un podium aux championnats du monde de Londres et une pluie de médailles afin de marquer à jamais l'histoire de l'athlétisme congolais.