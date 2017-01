Madagascar: Natation/28è Meeting de l'Océan Indien - Michael et John actualisent trois records

Marc Ravalomanana et Albert Zafy se sont entretenus samedi dernier à la résidence du second à… Plus »

Il s'agit des deux records nationaux dans l'épreuve de 200m nage libre puis celle 50m dos, et le troisième en 100m nage libre. Micka a bouclé cette dernière épreuve en 53"18 contre l'ancien chrono de 53"61 d'Erick Rajohnson effectué le 11 décembre 2003. Ce rendez-vous international sur petit bassin réunit chaque année, les grands nageurs européens, américains et africains, en plus de ceux de la région.

La délégation de St-Michel a été composée de onze nageurs, et dirigée par son entraineur Aimé Ranaivo et le chef de délégation, Hary Jaona Rabary, président du club. Trois records nationaux y ont été actualisés par les deux nageurs d'Amparibe en lice à ce Meeting. Mission accomplie pour le mondialiste de Windsor Canada, Michael Herinaivo Rasolonjatovo qui a battu deux records de Madagascar sur les trois dans son objectif.

Six records nationaux et meilleures performances, ont été actualisés par les nageurs du club Saint Michel lors du 28e Meeting de l'Océan Indien à la Réunion. Cinq d'entre eux ont été réalisés par Michael Herinaivo Rasolonjatovo.

