Madagascar: Retour en enfance dans la localité d'Ambohimanga

Courses de pneus, de calèches, d'échasses, de portage de bouteille d'eau sur la tête ou encore concours de joute oratoire ou de jeux de stratégie, cette journée de la Saint-Sylvestre aura été l'occasion pour plus de cent jeunes de s'amuser et de perpétuer certaines traditions malgaches.

Après 1km de course, Franco, 10 ans, franchit la ligne d'arrivée. « Le parcours était long ! Il y a eu des montées, des descentes et aussi beaucoup de trous dans la route ! », précise ce participant.

Le but du jeu, c'est de maîtriser le pneu avec les deux bâtons jusqu'à la ligne d'arrivée et de faire le meilleur chrono », explique-t-il.

« On essaie de remettre au goût du jour les anciens jeux avec lesquels on a grandi. Donc là, les jeunes que vous voyez à la course de départ, c'est pour la course de pneus. C'est typiquement malgache.

Une manière, pour l'association organisatrice, de transmettre la culture et l'identité malgaches aux jeunes générations et de proposer, en ce jour de la Saint-Sylvestre, des animations gratuites à tous les enfants de cette localité rurale.

