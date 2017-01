Congo-Kinshasa: La fête du nouvel an dans les villes de la RDC

Dans le quartier Kalala wa Nkata où sont concentrés les comptoirs d'achat et de vente de diamant, il faut un peu plus d'effort et de vigilance pour passer en véhicule. La principale avenue Salongo est littéralement bouchée. De nombreux creuseurs et conducteurs de taxi-moto s'y sont regroupés. Ils attendent la distribution des vivres promis par des patrons des comptoirs de diamant.

Les habitants de la ville de Kananga qui a récemment connu des affrontements entre miliciens et forces de l'ordre se sont également préparés pour fêter le nouvel an.

Des familles se cotisent pour acheter une vache et se partager la viande. Le prix de la bête varie entre 500 et 800 dollars américains.

