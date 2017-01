Sénégal: SIDY LAMINE NIASS - «Il faut respecter la souveraineté gambienne»

Jetant un regard rétrospectif sur la Gambie, le PDG de Walf appelle les uns et les autres à faire preuve de retenue. «On pensait que l'opération Fodé Kaba menée avec l'ex-président Jawara et la classe politique gambienne allait réglait les choses, mais la suite des événements a montré qu'il n'en est rien. Bien au contraire, cela a instauré une rivalité qui subsiste toujours», renseigne-t-il.

«Les ressortissants de ce pays gèrent la situation à leur façon. Si le Sénégal considère qu'il est plus royaliste que le roi, cela risque de se retourner contre lui. La Gambie n'est pas une région du Sénégal et elle n'acceptera aucune ingérence dans ses affaires internes. Une intervention risque de semer les germes d'un long conflit entre les deux peuples qui va s'éterniser dans le temps», déclare Sidi Lamine.

A l'occasion du nouvel an, le Président directeur général du groupe Wal Fadjri s'est adressé à ses concitoyens. Une occasion qu'il a saisie pour commenter l'actualité brûlante, avec la crise post-électorale gambienne. Pour Sidi Lamine NIASSE, la Gambie est un Etat souverain et doit être pris comme tel par la communauté internationale.

