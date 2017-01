Burkina Faso: Nouvel an 2017 - Le message du Président du Faso à la nation

document

Peuple du Burkina Faso

Chers Compatriotes

L'année 2016 qui s'achève, charrie avec elle nos joies et nos peines. Elle aura été une année éprouvante pour nous, aux plans sécuritaire, politique, économique et social.

En effet, les défis sécuritaires auront mobilisés nos attentions tout au long de l'année écoulée. La liste des attaques terroristes perpétrées à Ouagadougou et à l'intérieur de nos frontières, avec son corollaire de victimes et de blessés ont marqué profondément les familles des victimes, l'Armée nationale, nos Forces de Sécurité, nos compatriotes ainsi que nos amis à travers le monde.

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons faire corps avec notre vaillante Armée nationale et nos Forces de Sécurité, les soutenir du mieux que nous pouvons, dans l'intérêt supérieur de la Nation burkinabè que nous aimons tous et pour l'honneur de laquelle nos soldats se battent au prix du sacrifice suprême.

Pour assurer convenablement nos tâches de développement du pays, il nous faut impérativement consolider la paix et la sécurité pour tous.

C'est le lieu de rappeler aux populations l'impérieuse nécessité de coopérer avec l'Armée et nos Forces de sécurité et d'être beaucoup plus vigilantes que par le passé pour dénoncer nos ennemis et nous permettre de mieux les traquer.

Peuple du Burkina Faso

Au plan politique, la bonne tenue des élections municipales, la mise en place de la Commission constitutionnelle, l'installation du Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité nationale, l'esprit de dialogue constructif entretenu permanemment avec les partenaires sociaux et les acteurs de la scène politique, constituent des acquis indéniables qui laissent espérer l'approfondissement continu de la démocratie, de la consolidation de la paix et de la tolérance pour un Burkina prospère.

Au plan économique, l'acquis majeur est sans conteste l'élaboration du Plan national de Développement économique et social (PNDES)2016-2020, qui vient de recevoir le soutien franc et enthousiaste de nos partenaires au développement réunis à Paris les 7 et 8 décembre courant pour son financement.

Le succès de la mise en œuvre du PNDES est la réponse appropriée aux préoccupations des composantes de notre Peuple.

C'est pourquoi, nous devons avoir présent à l'esprit qu'autant nous devons œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'Etat, autant il nous faut nous rendre à l'évidence que nous devons aussi trouver des solutions appropriées aux besoins de l'écrasante majorité de nos populations en matière d'accès à l'eau potable, à une éducation de qualité, à l'amélioration des productions, aux soins de santé, au logement et à la sécurité. Tout cela devant être financé en partie sur nos ressources propres.

C'est pourquoi, je voudrais particulièrement faire appel à l'esprit de solidarité des uns et des autres pour assurer une répartition équitable des fruits de la croissance, dans l'objectif majeur de lutter efficacement contre la vie chère, la pauvreté et l'exclusion.

Peuple du Burkina Faso

Chers compatriotes

L'année 2017 nous ouvre ses portes avec des perspectives heureuses pour la relance de l'économie nationale.

Toutefois, au regard des défis qui se dressent devant nous, je voudrais rappeler que nos combats en 2017 s'appellent : ardeur au travail, probité, justice et sécurité pour tous, engagement en faveur du renforcement de la culture démocratique et de la prospérité partagée.

En ce moment précis, nos pensées vont aux familles endeuillées durant l'année 2016, aux blessés et aux malades, de même qu'à toutes les personnes éprouvées par l'âge ou les maladies.

A toutes et à tous, j'exprime ma proximité, ma solidarité et mes vœux de prompt rétablissement.

Je salue toutes celles et tous ceux qui, depuis quelques jours et pendant que nous accueillons la nouvelle année, ont abandonné domiciles et familles pour rester mobilisés et prodiguer les soins dans nos formations sanitaires, règlementer la circulation et apporter plus de sécurité sur nos routes et dans nos domiciles, sans oublier tous les travailleurs qui pour des raisons de continuité du service public sont sous astreinte.

Je pense en particulier aux militaires, gendarmes, policiers nationaux et municipaux, sapeurs-pompiers, personnels de la santé, et volontaires adjoints de sécurité. Je leur adresse mes encouragements et mes félicitations, tout en recommandant la modération et la prudence à tous nos compatriotes.

A tous les Burkinabè de l'intérieur et à ceux qui sont partout ailleurs dans le monde, ainsi qu'à toutes les communautés étrangères établies sur le sol national, j'adresse mes vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité pour 2017.

Aux autorités coutumières et religieuses, je renouvelle la gratitude de la Nation pour toutes leurs initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale et les exhorte à continuer à porter le Burkina Faso dans leurs prières.

A quelques jours de l'ouverture de la coupe d'Afrique des Nations au Gabon, tous mes vœux de plein succès accompagnent les étalons.

Je sais pouvoir compter sur le sens de l'honneur et du bien commun des Burkinabè pour offrir à la Nation toutes ses chances de réussite.

Puisse l'année nouvelle voir se concrétiser nos attentes pour notre plein épanouissement individuel et collectif et pour la prospérité et la grandeur de notre Nation.

Bonne et heureuse année 2017 !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso.