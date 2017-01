Cameroun: L'ONG « pourquoi pas » et la maison de couture Mbogol donnent la joie de vivre aux malades et aux enfants.

Solidarité-assistance-partage. Telle est la devise de l'ONG «pourquoi pas » cette association humanitaire qui a fait de l'assistance des malades en situation défavorables dans les hôpitaux publics à travers le Cameroun son cheval de bataille .il est donc coutume pour les membres de cette ONG de faire des dons dans des formations hospitalières en fin d'année. Pour cette année 2016 qui s'achève, ce sont les malades de l'hôpital de district de deido qui ont reçu la visite de la bande à Mme kisso avec leurs nombreux dons.

Ils ont donc remisa plus de 50 malades recensés dans les services des urgences, de la pédiatrie et de la néo natale des dons en fonction des besoins de ceux-ci. Cette cérémonie de remise des dons quiétaient sous le haut patronage du ministère des affaires sociales avec la présence de madame le déléguérégionale qui a tenu à féliciter Mme Kisso la présidente de « pourquoi pas » et a rappeler que l'état dans ses missions régaliennes a la charge de garantir la santé a ses citoyens et lorsque celui-ci n'est plus à mesure de la faire sur toutes sa population, des initiatives comme celle de l'ONG pourquoi pas sont à louer et àencourager .

Le docteur Mintom Medjo, directeur de l'hôpital de deido qui supervisait cette cérémonie a lui aussi remercié les membres de « pourquoi pas » et a demandé aux autres âmes de bonnes volontés de bien vouloir imiter l'exemple de cette ONG afin d'apporter un soutiena ses malades la qui n'ont pas les moyen de se prendre en charge. Il faut noter que l'ONG « pourquoi pas » n'est pas à sa premièreexpérience. Cette dernière il faut le rappeler est née en 1994 après le décès de deux enfants jumeaux a l'hôpital central de Yaoundédécès survenu du fait du manque de moyens de leurs parents.Depuis lors, sa présidente fondatrice Mme kisso a décidé de créer une association àcaractère humanitaire pour aider les maladesdéfavorisés avec l'aide de quelques âmes de bonnes volontés. Les objectifs de cette ONG sont de développer des actions permanentes et assurer le suivi régulier des malades dans les centres hospitaliers et aussi concevoir des actions spécifiques et ainsi multiplier des actions de proximité et réaliser des programmes d'aide en faveur des couches sociales défavorisées et vulnérables.

Dans la même dynamique, Bienvenu Mbogol le PDG de la toute jeune maison de couture Mbogol a décidé de faire passer un moment joyeux aux enfants et ceci sans aucunes distinctions de leur provenance. Ils sont donc venus de tous les coins de douala ces enfants pour assister à l'arbre de noël de Mbogol et comme tous les évènements de ce jeune couturier cette cérémonie avait un thème :« l'équilibre dans la nature » ce thème pour monsieur Mbogol veut faire ressortir le coté partage de la fête de noël ou dans la quête d'un certains équilibre il faille que ceux qui ont un peu essaient de partager avec les moins nantis histoire de rééquilibrer les choses. Pour prêcher par l'exemple, ce sont plus de 50 enfants qui ont rencontré le père de noël de circonstance et ils ont pu pour la même occasion trouver leurs cadeaux sous un sapin garni et bien aménagé à cet effet.

Une initiative louable de ce jeune chef d'entreprise qui soucieux de faire passer a des enfants qui eux n'ont pas la possibilité de d'avoir des fêtes dignes de ce nom un moment agréable. Bienvenu Mbogol a promis de remettre cela à chaque fois que l'occasion se présentera.