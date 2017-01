Sénégal: Licenciement ou non-renouvellement de Contrat - Sidi Lamine NIASS crache ses vérités

S'agissant de ceux qui pensent qu'il serait confronté à des difficultés financières et allait tout droit vers la faillite, Sidi Lamine NIASS s'insurge et parle de hors sujet. «Il n'y a pas de difficultés financières. Au jour d'aujourd'hui, tous les salaires du mois de décembre ont été payés. S'il y a quelqu'un qui n'a pas perçu son salaire, c'est du fait des banques ; mais les virements ont été intégralement effectués. Que ce soit pour ceux qui partent ou ceux qui restent, Wal Fadjri ne doit aucun sou à qui que ce soit. Il n'y a jamais eu d'arriérés de salaires, comme c'est le cas dans certaines entreprises de la presse de la place», observe le patron de WALF.

Après réflexion avec les responsables concernés, il a été question d'une structuration de tous les supports du groupe, que ce soit la radio, la télé, la presse écrite, le site internet (Walf net) et même au niveau des supports techniques. Seulement, ce retour que l'on attendait ne s'est pas manifesté. On a alors été obligé de faire des ajustements. C'est ce qui explique ces contrats non renouvelés», explique Sidi Lamine. Qui précise, qu'il n'est pas question de licenciement mais de non-renouvellement de contrat, ce qui, pour lui, est totalement différent.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.