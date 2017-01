Congo-Kinshasa: Accord poltique - Que valent les engagements d'un satrape ?

Et ce n'est pas tout. On se souvient encore dans quelles conditions chaotiques s'est déroulée la dernière présidentielle au Gabon ou l'arbitraire avait pris le dessus sur l'objecitivité.

Les faits parlent d'eux-mêmes. En effet, envers et contre tous, les présidents Sassou Nguesso du Congo et Pierre Nkurunziza du Burundi se sont fait réélire, plongeant leurs pays respectifs dans de graves crises sociopolitiques.

En témoigne la répression barbare et indigne d'une époque civilisée qui s'est abattue sur les mouvements citoyens en RDC dont le seul péché a été d'avoir dit non à Kabila dont le bail présidentiel est, pourtant, arrivé à échéance.

D'ores et déjà, il faut craindre que le cas Kabila ne fasse école sur un continent ou les longs règnes sont en passe de devenir la norme. Si fait que les démocrates, quand ils ne sont pas jetés en prison, sont tout simplement ridiculisés à longueur de journée et de nuit.

En un an de Transition, tout est possible. Dès que l'étau se desserra autour de lui, Kabila pourrait concocter un autre plan de confiscation du pouvoir auquel il tient comme à la prunelle de ses yeux.

Car, une chose est de signer un accord, un autre est de le faire respecté surtout quand on sait que les dictateurs sont ainsi faits qu'ils ont plus d'un tour dans leur sac.

