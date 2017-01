Afrique: Sofiane Feghouli - « Résolu à réussir notre CAN 2017 »

Le groupe B de la phase finale de la CAN 2017 est particulièrement relevé avec l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, trois sélections considérées comme des favoris pour le titre. Le Zimbabwe pourrait avoir du mal à exister dans cette poule. La richesse de l'effectif de l'Algérie, le jeu technique et la qualité de ses attaquants sont la principale force de cette équipe algérienne. Toutefois, cette équipe d'Algérie peine souvent face aux équipes de haut niveau, malgré son statut de favori.

Alors que les Verts ont mal entamé les qualifications pour le Mondial-2018, Sofiane Feghouli promet une belle réaction lors de la prochaine CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. «On va tout faire pour bien préparer cette compétition, de bien connaître nos adversaires et de se montrer résolus à réussir notre CAN. »

L'Algérie, qui court après un sacre continental depuis 1990, va devoir cravacher dès la phase de poules de la CAN 2017, avec notamment la Tunisie et le Sénégal dans son groupe. Le tirage au sort pouvait difficilement être plus compliqué pour les Fennecs de Riyad Mahrez (Leicester) et El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb), meilleur buteur de la phase de qualifications pour la CAN 2017 avec sept réalisations en six matchs.

Après une entrée en matière plus qu'abordable contre le modeste Zimbabwe, équipe la plus faible engagée dans le tournoi, c'est un derby du Maghreb qui attend l'Algérie, contre la Tunisie. Et le dernier match, peut-être décisif dans la perspective d'une qualification pour les quarts de finale - seuls les deux premiers de chaque groupe passeront -, verra l'affrontement de la meilleure attaque des qualifications (25 buts) et du Sénégal, seule sélection à avoir remporté ses six matches.