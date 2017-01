Tunisie: Vient de paraÎtre / «Rêves d'orient» de Serge Moati - Le héros du tableau c'est moi

«Serge Moati est journaliste, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain, et parfois acteur. Mais il est surtout natif de Tunisie... Serge fut élevé au cœur de cette Tunisie qui l'a tendrement aimé, et c'est en amoureux des arts que l'éternel reconnaissant le lui rend au centuple». Edwart Vignot.

Quand il rêve, Serge Moati est toujours un acteur dans ses songes. Curieux pour cet homme du cinéma et de la télévision qui serait plus à sa place derrière la caméra. Cette fois-ci, il semble bien décidé à prendre sa revanche, et à s'attribuer tous les premiers rôles.

Dans le superbe et délicieux beau livre qu'il vient d'achever, «Rêves d'Orient» (aux éditions Place des victoires) dont il nous a livré la primeur au cours d'une sympathique et conviviale séance de signature à l'Agora, il est le héros incontesté. Le sujet, pourtant, ne s'y prêtait guère, puisqu'il s'agit d'un magnifique florilège de peintures orientalistes, réunies en un «musée idéal» dans lequel il introduit, bien sûr, un ensemble d'œuvres, quoique non orientalistes, d'artistes tunisiens. Mais quand on aime, n'est-ce pas...

Dans chaque tableau, chaque toile, il se glisse, s'insère dans l'histoire, imagine l'intrigue dont il se fait partie prenante, et reconstruit l'œuvre en fonction de sa présence en son sein. La belle odalisque au regard lascif du «Bain Turc» d'Ingres, c'est lui caché dans un coin qu'elle regarde. La «Femme d'Orient» de Tanoux au sourire ironique, c'est lui qu'elle raille. Ce «Jour du prophète» que peint Bridgman évoque pour lui tous les mouled et assidas zgougou de son enfance.

Et dans les souks qu'il restitue lors de sa découverte éblouie de la lumière en Tunisie, Macke a certainement croisé son père. La sublime «Juive de Tanger» de Charles Landelle le fait tomber «raide-dingue» d'amour, cependant que sur le petit manège du Belvédère de Yahia turki, c'est évidemment lui qui tourne sur le petit cheval.

Bien sûr, il s'est juré de ne jamais accepter un café du cafetier de Jellal ben Abdallah, qu'il assimile à l'ange de la mort, mais il n'a plus peur du «Fakir dansant» de Stefano Ussi, boussaadia qui terrorisait son enfance. Même la petite fille blonde de Aly ben Salem, oui, oui, c'est lui.

Au fil de son musée idéal, au rythme des coups de cœur qui ont façonné son panthéon personnel, c'est son histoire et celle de sa Tunisie que raconte Serge Moati. Offrant le contrepoint raisonnable à Edwart Vignot qui, sachant garder les pieds sur terre, fait, lui, œuvre d'historien d'art, Serge Moati s'offre de belles envolées, des digressions pleines d'humour, des rêveries imaginaires, des scénarios fantastiques, des commentaires iconoclastes.

Il ne résiste pas au plaisir de nous inviter chez lui, de nous faire découvrir son intérieur, son environnement, ses collections. Et nous au plaisir de le suivre.