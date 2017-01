Afrique: CAN 2017 - Les Warriors du Zimbabwe visent les quarts

« Nous devons nous qualifier pour le deuxième tour. Il faudra très bien jouer et accumuler des points dans la phase de groupes, a-t-il dit dans des propos repris par les médias du Pays. Nous nous efforçons de dire aux garçons d'aller de l'avant et de se battre. »

Les Warriors ont su se sortir d'un groupe composé du Swaziland, du Mali et surtout de la Guinée. Mais dans un groupe B composé des Fennecs d'Algérie, des Lions du Sénégal et des Aigles de Carthage de la Tunisie, les Warriors devraient être plus armés pour atteindre les quarts de finale.

A quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2017, le Zimbabwe est déjà dans les startings blocks. Les Warriors sont en camp d'entraînement depuis le 22 décembre. Les hommes de Pasuwa qui font figure d'outsider dans le groupe B pourraient créer la surprise. Le Zimbabwe sera à sa 3ème participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017.

