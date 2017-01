Ile Maurice: Les Salines - Rs 445 M pour un aquarium de classe mondiale

Ce projet est suivi de près par le sous-comité de l'Économie mis en place par le ministère des Finances peu après la présentation du Budget. Présidé par le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, il comprend le ministre des Coopératives et ceux des Affaires étrangères, du Commerce, du Travail et des relations industrielles. Il se réunit tous les 15 jours pour faire le suivi des projets énoncés lors du Budget.

Pour ce projet d'envergure, l'Oceanarium, qui a été crée par le groupe Eclosia, bénéficie du soutien d'une compagnie dubaïote, Clear Reef International - connue pour son expertise dans le Design and Operation of Management and Aquarium Marine Park. Ainsi que du soutien d'une compagnie mauricienne, Proxy Investment.

