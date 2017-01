Afrique: CAN 2017 - Les Fennecs, enfin le titre après 1990 ? Présentation de l'Algérie

Du 14 janvier au 5 février 2017, l'Afrique du football aura les yeux rivés sur le Gabon, pays organisateur de la CAN 2017. Une compétition où l'Algérie, bien que mal partie pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, fait partie des grandes favorites. Pour leur 17e participation au tournoi continental, les Fennecs ont hérité du Zimbabwe, du Sénégal et de la Tunisie lors du premier tour.

Nom : Fédération algérienne de football

Confédération : CAF

Fondation : 1962

Surnom : Les Fennecs, Les Verts, El Khadra, Les Guerriers du Désert, Les Gladiateurs du Désert

Président : Mohamed Raouraoura

Sélectionneur : Georges Leekens (Belgique)

Participations à la CAN : 17

Calendrier du premier tour

Dimanche 15 janvier 2017

16h00 GMT: Algérie - Zimbabwe (Franceville)

Jeudi 19 janvier 2017

16h00 GMT: Algérie - Tunisie (Franceville)

Lundi 23 janvier 2017

19h00 GMT: Sénégal - Algérie (Franceville)

La route vers le Gabon

Les Algériens sont sortis avec cinq victoires et un match nul lors des éliminatoires et ils entrent dans cette CAN 2017 dans la peau d'un champion. Même s'ils se donnent à fond dans cette poule appelée aussi groupe de la mort, les Fennecs doivent garder leurs chances intactes et aborder chaque match avec un esprit de gagneur.

1ère journée : 13 et 14 juin 2015

Algérie - Seychelles 4-0

2ème journée : 5 et 6 septembre 2015

Lesotho - Algérie : 1-3

3ème journée : 25 et 26 mars 2016

Algérie - Ethiopie : 7-1

4ème journée : 29 mars 2016

Ethiopie - Algérie : 3-3

5ème journée : 2 et 5 juin 2016

Seychelles - Algérie : 0-2

6ème journée : 3 et 4 septembre 2016

Algérie - Lesotho : 6-0

Historique

Forte de ses 17 participations à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'Algérie n'a connu qu'un seul sacre en 1990.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (Algérie 1990)

Finaliste de la Coupe d'Afrique des nations (Nigeria 1980)

Troisième de la Coupe d'Afrique des nations (Côte d'Ivoire 1984)

Troisième de la Coupe d'Afrique des nations (Maroc 1988)

Quatrième de la Coupe d'Afrique des nations en 1982 (Libye) et 2010 (Angola)

La Star

Les fennecs, qui sont un favori pour le titre dans cette CAN, disposent d'un effectif très solide à l'instar de Riyad Mahrez la coqueluche de leicester City, élu meilleur joueur de Premier League.

Le joueur à suivre

Oublié lors de la première publication de la liste élargie, le milieu de terrain offensif d'Anderlecht Sofiane Hanni qui a été rajouté après sera belle et présent à la CAN 2017. Le milieu de terrain offensif d'Anderlecht, Soulier d'ébène belge la saison dernière avec Malines, voit son excellente première partie d'exercice récompensée. En 19 rencontres de Jupiler League, l'ancien Nantais a marqué 6 buts et délivré 5 passes décisives. Sofiane Hanni pourrait être un acteur important de cette compétition avec l'Algérie.

« Ça serait une grande fierté pour moi d'être retenu dans la liste de Georges Leekens avait-il déclaré au Buteur. Je mérite bien une chance pour montrer ce que je sais faire en Équipe nationale ».

Effectif pour la CAN 2017

Gardiens:

Raïs Ouhab M'bolhi (Antalyaspor/Tur), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)

Défenseurs:

Mokhtar Belkhiter (Club Africain/Tun), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Aïssa Mandi (Real Bétis/Esp), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis/Tun), Liassine Cadamuro (Servette Genève/Sui), Mohamed Benyahia (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais/Fra), Faouzi Ghoulam (Naples/Ita), Djamel Eddine Mesbah ( Crotone/Ita)

Milieux:

Adlène Guedioura (Watford/Ang), Saphir Taïder (Bologne/Ita), Nabil Bentaleb (Schalke 04/All), Mehdi Abeid (Dijon/Fra), Yassine Brahimi (Porto/Por), Rachid Ghezzal (Lyon/Fra)

Attaquants:

Islam Slimani (Leicester/Ang), Riyad Mahrez (Leicester/Ang), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb/Cro), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Qat), Sofiane Hanni (Anderlecht/BEL)