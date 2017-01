Algérie: Attentat à Istanbul - Aucune victime algérienne pour l'instant (MAE)

Photo: ALGERIE PRESSE SERVICE

Attentat meurtrier dans une discothèque à Istanbul

Alger — Aucune victime algérienne n'a été enregistrée pour l'instant suite à l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du Nouvel An à Istanbul, a indiqué dimanche le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Aucun ressortissant algérien ne figure pour l'instant parmi les victimes de l'attaque terroriste perpétrée hier soir à Istanbul. Nos services consulaires à Istanbul suivent de près l'évolution de la situation en coordination avec les autorités turques compétentes", a souligné M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS.

L'attaque perpétrée contre une discothèque d'Istanbul pendant la célébration du Nouvel An a fait 39 morts, dont au moins 16 étrangers, et son auteur est toujours recherché. L'attaque a aussi fait 69 blessés, dont quatre grièvement atteints.

L'Algérie condamne dans "les termes les plus forts"

L'Algérie condamne dans "les termes les plus forts" l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du Nouvel An à Istanbul, a indiqué dimanche le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts l'attaque terroriste sanglante perpétrée hier soir à Istanbul", a affirmé le responsable dans une déclaration l'APS.

Soulignant que "cet acte abject prouve une fois de plus que le terrorisme sévit aveuglement et sans discernement dans le seul objectif d'attenter aux vies humaines innocentes, d'imposer la peur, de semer la désolation et de porter atteinte à la sécurité, à la stabilité et à la quiétude des sociétés et des peuples", il a estimé qu'"une réponse internationale globale, prompte et coordonnée est nécessaire pour mettre un terme à cette entreprise terroriste néfaste".

"Tout en assurant le peuple et le gouvernement turcs de notre solidarité devant cette nouvelle épreuve, nous réaffirmons notre condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations", a-t-il ajouté.