Cote d'Ivoire: FESPACO 2017 - La liste des films retenus et des prix connus jeudi

La 25ème édition du festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou (Fespaco) se tiendra du 25 février au 4 mars 2017, autour du thème : «Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel».

La Côte d'Ivoire a été désignée pays invité d'honneur. Selon les autorités du Burkina Faso et du Fespaco, c'est la marque de reconnaissance de l'Afrique envers la Côte d'Ivoire pour les efforts en faveur de la promotion de l'industrie cinématographique. Ce jeudi 5 janvier, à 15h, à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la culture, il y aura la conférence de presse de lancement de ce Fespaco 2017, en pré- sence du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, et du ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry.

Il s'agira, pour le Délé- gué général du Fespaco, M. Ardiouma Soma, d'annoncer les films retenus, de citer les pays invités et d'énumérer la nature des prix qui seront décernés aux lauréats, au cours du Fespaco 2017.