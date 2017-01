Cameroun: 1er janvier 1960 - Le pays ouvre le bal des indépendances africaines

Pour Enoh Meyomesse: "Paris avait adopté des critères de sélection de l'individu à qui pouvait être confiée la direction du pays en cas d'octroi de l'Indépendance... La première personne contactée pour lui proposer de devenir Premier ministre à la place d'André-Marie Mbida, avait été Paul Soppo Priso... Face au refus catégorique de Paul Soppo Priso, Jean Ramadier s'était tourné vers Njoya Arouna, Sénateur du Cameroun à Paris. Lui également, après avoir pris connaissance de la "feuille de route", s'était récusé. Ce faisant, il avait toutefois suggéré que l'on posât la question à Ahmadou Ahidjo, vice-premier ministre et ministre de Intérieur d'André-Marie Mbida... Approché, Ahmadou Ahidjo avait accepté sans poser quelque condition que ce soit... Cette rencontre avait eu lieu le samedi 25 janvier 1958 à Paris et Ahmadou Ahidjo avait été de retour au Cameroun dimanche le 26 janvier 1958... Le 11 février 1958, Ahmadou Ahidjo donnait sa démission du gouvernement Mbida, avec tous les ministres..." (2)

Dans une interview accordée au quotidien privé Mutations, Germaine Ahidjo, la veuve de l'ancien président indique à ce sujet: "C'est le haut-commissaire Jean Ramadier qui a manœuvré en faveur d'Ahidjo -contre la position officielle de Paris- afin qu'il devienne Premier ministre. Et Ramadier a été rappelé tout de suite à Paris. Mais la France a fini par s'accommoder d'Ahidjo." Une thèse que semble partager Roland Pré. Lors d'une conversation vers la fin des années 70 avec Jean Jacques Souris et rapportée dans les colonnes du magazine Les Cahiers de Mutations de décembre 2007, l'ancien gouverneur avouait: "Ahmadou Ahidjo nous surprend. Cela fait vingt ans qu'il est au pouvoir. Nous ne lui en donnions pas tant... Mieux, ce Peuhl que nous croyions timide s'est rapidement émancipé de la France... Nous avons appris à vivre avec Ahidjo

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.