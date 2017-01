Maroc: Finale du prix African Entrepreneurship Award 2016 - Des innovations primées et encouragées

11 lauréats ont été désignés à l'issue de la finale du prix -- AEA -- African Entrepreneurship Award 2016

Parmi les 37 finalistes retenus au Boot Camp, qui s'est déroulé à Casablanca du 30 novembre au 3 décembre 2016, 11 lauréats ont été sélectionnés par un jury présidentiel. Cet évènement marque surtout un temps pour l'entrepreneuriat africain. Le Groupe Bmce Bank of Africa a révélé la liste des lauréats de la seconde édition de l'African Entrepreneurship Award, prix doté d'une enveloppe annuelle d'un million de dollars USD lors de la cérémonie de clôture, qui s'est tenue le lundi 5 décembre 2016, afin de récompenser les projets à impact social et durable dans les trois domaines du programme, à savoir l'éducation, l'environnement et le domaine inexploré.

Cette année, 3 catégories ont consacré 11 lauréats primés par catégorie. La première place est d'une valeur de 150 000 dollars. Le lauréat dans le domaine de l'environnement est Mahmud Johnson du Liberia pour son projet «Produits à l'huile de palme», alors que dans le domaine de l'éducation, la palme est revenue à Jennifer Shigoli de Tanzanie pour son projet «Serviettes réutilisables ». Dans le domaine Inexploré, l'heureux gagnant est Abdeladim Moumen du Maroc pour son projet «Kit de diagnostic des maladies infectieuses».

L'application mobile à l'honneur

Quant à la 2e place d'une valeur de 100 000 dollars, elle a été partagée par trois candidats, en l'occurrence dans le domaine de l'environnement, Ernie Aylward de l'Afrique du Sud pour son «Mini- taxi électrique», dans le domaine de l'éducation, Abideen Adelu du Nigeria pour son «Application mobile pour tester les étudiants» et dans le domaine Inexploré Joyce Kyalema de l'Ouganda pour ses «Graines de courges».

Enfin, en ce qui concerne le prix Pioneer Awards d'une valeur de 50 000 dollars, les lauréats sont Frederico Peres da Silva du Mozambique pour son projet intitulé «Connecter les travailleurs informels», Achiri Nji du Cameroun pour «Traçabilité instantanée des bus», Benti Gelalcha de l'Ethiopie pour «Services vétérinaires mobiles», Murtula Sanni du Nigeria pour la «Plateforme pour travailleurs qualifiés» et Omar Kadiri du Maroc pour la «Recharge téléphonique gratuite».

A noter que l'African Entrepreneurship Award avait été annoncé lors du Global Entrepreneurship Summit par Othman Benjelloun, en novembre 2014, à Marrakech, afin de promouvoir l'entrepreneuriat à travers le développement des entreprises et la création d'emplois, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie des communautés africaines. Les inventions primées peuvent être industrialisées à large échelle pour être utilisées dans les différents pays du monde et notamment en Afrique.

Le choix de l'environnement, de l'éducation et du domaine inexploré n'est pas fortuit, mais relève d'un souci des organisateurs de préserver la qualité de la vie dans les différentes contrées, de tirer le meilleur profit de la terre et d'utiliser les technologies numériques pour offrir des services rapides et pratiques aux habitants.

D'ailleurs, les montants remis aux lauréats vont les encourager à poursuivre leurs activités dans les domaines de l'invention et de l'innovation afin d'identifier de nouvelles idées susceptibles d'être transformés en projets utiles pour toute la communauté.

La coopération entre les inventeurs primés dans les pays africains dans le cadre de travaux en commun peut avoir des impacts positifs sur le développement des projets. D'où la nécessité d'établir des contacts directs entre les inventeurs pour trouver des solutions innovantes dans les domaines industriels, de services et domestiques.

C'est un travail de longue haleine qui nécessite la mobilisation des ressources matérielles et humaines qualifiées capables de relever les défis et de réussir. Les inventeurs tunisiens peuvent, eux aussi, prendre part à ces travaux en présentant leurs projets, dont certains sont déjà déposés et attendent leur industrialisation.