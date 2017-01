Ile Maurice: Message du Nouvel An de SAJ - «La démocratie n'est pas menacée»

Le chef du gouvernement rappelle aux Mauriciens qu'il faudrait juger son gouvernement à la fin de son mandat de cinq ans, et non à presque mi-mandat, comme ses adversaires politiques le feraient actuellement. Il a aussi réaffirmé son vœu de faire les Anglais «retourn nou Chagos.»

SAJ a, au début de son allocution, dressé un bilan des deux premières années de son gouvernement. Chiffres à l'appui, il affirme que le taux de chômage est en chute et que l'emploi remonte dans le secteur public tout comme dans le privé. Il s'est félicité de la mise en pratique du Nine Year Schooling dans le secteur éducatif ; de l'introduction du Sports Bill ; de l'amélioration du secteur de la santé publique, avec la création de nouveaux hôpitaux pour bientôt, entre autres.

Ce message à la nation a aussi été marqué par les non-dits et les silences sur certains points d'actualités, comme le remaniement ministériel ou la passation de pouvoirs Premier ministériels entre son fils, Pravind Jugnauth, le ministre des Finances, et lui-même. Pas de dates ni d'explications quant au mode opératoire de ce changement annoncé mais pas encore réalisé.

«Aucune menace sur notre démocratie.» Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth (SAJ), a été catégorique : son gouvernement ne s'ingère pas dans les affaires du Directeur des poursuites publiques (DPP). C'était lors de son allocution aux Mauriciens, à l'occasion du Nouvel An, le dimanche 1er janvier 2017, à l'antenne de la station nationale de radiotélévision. Sur un ton se voulant ferme et déterminé, SAJ a brossé un tableau rapide des réalisations de son gouvernement, fraichement amputé des bleus du Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

