Ile Maurice: Voitures de location - Les autocollants éliminés ?

Quand la loi avait été revue en 2016, il avait été décidé que les contract buses et contract cars devaient arborer des autocollants qui précisaient à quoi servait le véhicule ; le transport des touristes ou encore le transport des employés. «Pour les contract cars il n'y aura plus besoin d'afficher les autocollants car la couleur des plaques d'immatriculation suffit», dit une source à la National Transport Authority (NTA).

Des dispositions de la Traffic Act seront revus afin qu'il n'y ait plus besoin d'afficher des stickers sur les voitures de location (contract cars). «Mais il faut préciser que les automobilistes devront conserver les vignettes, qui restent obligatoires. Les plaintes que nous avons reçues concernaient les stickers et nous avons décidé de revoir cela», explique une source au ministère des Infrastructures publiques.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.