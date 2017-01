Tunisie: A deux semaines de ses débuts dans la CAN - La sélection malade de sa défense

Au lieu de lui permettre d'accumuler un capital-confiance, la mini-tournée espagnole renvoie l'équipe de Tunisie à ses interrogations sur la crédibilité de sa défense à trois axiaux.

La défense va mal à deux semaines des débuts de l'équipe de Tunisie en coupe d'Afrique des nations, le 15 janvier (20h00) au stade de Franceville contre le Sénégal. Trois buts encaissés mercredi dernier devant la sélection catalane, trois autres pris vendredi au stade San Mames de Bilbao face au Pays basque, cela fait beaucoup quand bien même il faudrait admettre que l'opposition était avant-hier de qualité.

S'appuyant sur une belle ossature de joueurs venant de l'Athletic Bilbao (dix) et de la Real Sociedad (sept), l'adversaire de la Tunisie pouvait compter par exemple sur l'ancien joueur du Real Madrid, Asier Illarramendi Andonegi, auteur du premier but basque, ou encore sur l'attaquant international de l'Athletic Bilbao, Aritz Aduriz Zubeldia, qui a inscrit le second but.

Sur deux des trois buts pris (le premier et le troisième), l'adversaire était libre de tout marquage et pouvait calmement armer sa frappe suite d'abord à un renvoi de l'axe tunisien, puis sur un centre venant de la droite. Sur la deuxième réalisation, Aduriz a nettement battu de la tête son adversaire à l'axe à la réception d'une balle arrêtée. L'entraîneur adjoint, Hatem Missaoui, pointe du doigt le «mauvais glissement et le placement déficient des défenseurs avec une couverture insuffisante quand il s'agit de défendre sur un renversement de jeu et une conclusion côté opposé».

Finie la récré !

«Mais nous aurons deux rencontres pour remédier à ces erreurs défensives qui ont tendance à se se répèter, ajoute-t-il. Dans les deux derniers tests, nous allons hériter d'un profil d'adversaire tout à fait différent et plus en rapport avec ce qui nous attend dans la CAN. Il faut profiter des tests ougandais et égyptien pour remédier à ces lacunes».

Le bloc a tendance à s'effilocher dès la perte du ballon, le milieu ne démontrant pas suffisamment de maîtrise et de présence. Vendredi soir, dans l'enceinte très peu garnie de San Mames, la cathédrale du foot basque, le coach national a choisi d'innover au niveau de son axe à trois composé cette fois-ci de Dhaouadi, Ben Youssef et Meriah, alors que les Etoilés Nagguez et Abderrazak officiaient sur les flancs.

Certes, la pelouse glissante gênait les appuis des joueurs et le ballon fusait à grande vitesse, mais cela n'explique pas le festival de passes à l'adversaire, de mauvaises transmissions et de maladresses.

Nagguez a eu beau multiplier les incursions côté droit, il n'y avait personne pour dévier, Khenissi et ses coéquipiers se ressentant de la fatigue du match de l'avant-veille. En effet, seuls Ben Cherifia et Ghazi Abderrazak n'ont pas été alignés contre la Catalogne 48 heures plus tôt que ce soit en tant que titulaires ou remplaçants.

Le débat sur le 3-5-2 rebondit à la faveur de la mini-tournée ibérique, notamment sur le choix d'un axe défensif à trois qui offre paradoxalement l'opportunité à nos adversaires de se retrouver seuls dans la surface et de dominer cet axe, y compris sur des balles arrêtées. Peut-être tout simplement parce que les Dhaouadi, Ben Youssef, Meriah (alignés vendredi) ou encore Boughattas (aligné mercredi dernier aux côtés de Dhaouadi et Ben Youssef) n'ont pas l'habitude avec leurs clubs d'évoluer dans cette configuration.

Parti en terre ibérique avec pour priorité d'améliorer l'efficacité de sa ligne d'attaque, Kasperczak se retrouve à devoir résoudre l'inefficacité de son arrière-garde. Bien évidemment, le profil de l'adversaire va changer radicalement au Gabon, ce qui va poser des difficultés d'une autre nature. Mais d'ores et déjà, alors qu'ils entrent dans le vif du sujet, les Aigles de Carthage ont tout intérêt à accumuler la confiance dans les deux derniers tests contre l'Ouganda, le 4 janvier à El Menzah, et face à l'Egypte, le 8 janvier au Caire.

Le staff technique, lui, doit arrêter son onze rentrant, puisque tout l'effectif sera disponible. Il aura déjà arrêté la liste des 23 et devra apporter les derniers réglages avec sur le terrain l'équipe qui se produira à Franceville et à Libreville. Soit la fin des essais. Finie la récré !